Существует множество ситуаций, когда Вам необходимо добраться куда-либо, но личным автомобилем или общественным транспортом невозможно воспользоваться. В таких ситуациях предлагаем Вам воспользоваться нашим сервисом приема заявок такси Pickup. Сотрудники Pickup уже более 10 лет работают в этой сфере.
Наши преимущества:
Сервис Pickup сотрудничает с проверенными перевозчиками, осуществляющими услуги перевозки пассажиров. Автомобили перевозчиков имеют разрешение (лицензию) на перевозку пассажиров и багажа, проходят своевременный технический осмотр, водители проходят предрейсовый медицинский осмотр.
Во время поездки Вы сможете решать собственные вопросы, за дорогой следит перевозчик.
При заказе такси Вы можете выбрать наиболее подходящий тип автомобиля:
Что необходимо сделать для заказа такси через сайт?
Все вышеперечисленные способы заказа такси доступны 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
Мы тщательно следим за соблюдением качества наших перевозок. После поездки Вы можете оставить отзыв о ней. Это поможет нам улучшить качество обслуживания и повысить популярность нашего сервиса.
Платите за поездку как вам удобно: наличными или банковской картой. Чтобы воспользоваться безналичным расчетом, заказ должен быть сделан через приложение. Банковскую карту можно легко привязать в мобильном приложении для автоматической оплаты заказа.