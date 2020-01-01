Сервис приема заявок Pickup — быстро, честно, недорого

Существует множество ситуаций, когда Вам необходимо добраться куда-либо, но личным автомобилем или общественным транспортом невозможно воспользоваться. В таких ситуациях предлагаем Вам воспользоваться нашим сервисом приема заявок такси Pickup. Сотрудники Pickup уже более 10 лет работают в этой сфере.

Наши преимущества:

Номер телефона, действующий на всей территории Крыма.

Оперативная обработка заявок.

Вы моментально узнаете точную стоимость Вашей заявки. Таким образом, еще до посадки в такси перевозчика Вы твердо знаете, сколько нужно будет заплатить.

Подача автомобиля также возможна к дачам и коттеджам.

Осуществляются перевозки до аэропорта и вокзала.

Вы можете быть уверены, что автомобиль будет подан вовремя.

Работаем с корпоративными клиентами.

Возможность сделать срочную или предварительную заявку.

Также через наш сервис Вы можете оформить доставку товаров на указанный адрес.

Сервис Pickup сотрудничает с проверенными перевозчиками, осуществляющими услуги перевозки пассажиров. Автомобили перевозчиков имеют разрешение (лицензию) на перевозку пассажиров и багажа, проходят своевременный технический осмотр, водители проходят предрейсовый медицинский осмотр.

Во время поездки Вы сможете решать собственные вопросы, за дорогой следит перевозчик.

При заказе такси Вы можете выбрать наиболее подходящий тип автомобиля:

Стандарт класс: современные автомобили российского и иностранного производства;

Стандарт+: автомобили, оборудованные кондиционером для более комфортной поездки;

Комфорт: автомобили повышенного комфорта (Hyundai Solaris, Kia Rio и т.д.).

Что необходимо сделать для заказа такси через сайт?

Выбрать пункт отправления и пункт назначения.

Выбрать тип автомобиля и указать свой номер телефона.

Указать необходимое время подачи и нажать кнопку «Вызвать такси».

Все вышеперечисленные способы заказа такси доступны 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.

Мы тщательно следим за соблюдением качества наших перевозок. После поездки Вы можете оставить отзыв о ней. Это поможет нам улучшить качество обслуживания и повысить популярность нашего сервиса.

Платите за поездку как вам удобно: наличными или банковской картой. Чтобы воспользоваться безналичным расчетом, заказ должен быть сделан через приложение. Банковскую карту можно легко привязать в мобильном приложении для автоматической оплаты заказа.